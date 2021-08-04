İzmir, şehidini uğurladı
İzmir Karabağlar’da hırsızlık ihbarına giderken ekip otomobiliyle yaptığı kaza sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Okçu, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.
3 Ağustos'ta Karabağlar'daki hırsızlık ihbarına giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ekip aracının takla attığı kazada şehit olan Okçu'nun cenaze töreni Konak Meydanı'nda yapıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Şehit Okçu'nun 6 yaşındaki kızı Dilruba ve 3 yaşındaki kızı Esila’yı sakinleştiren Soyer, şehidin eşi Derya Okçu ve babası Mehmet Okçu’ya sabır diledi.
Törene şehit yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Emniyet Genel Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır katıldı. Törenin ardından İbrahim Okçu'nun cenazesi Bornova Işıkkent Şehitliği'ne defnedildi.