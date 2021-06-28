Kadıköy Anadolu Lisesi önünde ‘okulumuzu yıkmayın’ eylemi

Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) öğrencileri, mezunları ve veliler yıkım projesine karşı okullarının önünde bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya çok sayıda öğrenci, mezun ve velinin yanı sıra CHP Milletvekili Ali Şeker de katıldı. Öğrenciler ellerinde, “İki ayrı okula gitmek istemiyoruz. Kadıköy Anadolu Birlikte kalmalı” yazılı bir afiş ile “KAL ranta açılmasın”, “KAL öğrencilerindir”, “Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri boyun eğmiyor” yazılı dövizler taşındı.

MASRAFLARIN VELİLERDEN İSTENDİĞİ KAYDEDİLDİ

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrenci velileri tarafından yapılan açıklamada, “Kadıköy Moda'da deniz manzaralı geniş bir arazi üzerine kurulu Kadıköy Anadolu Lisesi İstanbul Valiliği'nin Dünya Bankası'yla yaptığı proje-ihale kapsamında önümüzdeki günlerde yıkılacak. Bugüne kadar ilgililerce açıklıkla tartışılmayan bu proje-ihale ve yıkım sürecinin, öğrencilerin büyük bölümünün Göztepe'deki bir ortaokula gönderilmesiyle ilgili taşınma masraflarının velilerden istenmesiyle son aşamaya geldiğini öğrenmiş bulunmaktayız” denildi.

NEDEN BUGÜNE KADAR BEKLEDİ?

Yıkım sürecinin bazı soru işaretleri taşıdığı belirtilerek şöyle denildi; “Okulla ilgili depreme dayanıklılık konusunda olumsuz bir rapor olup olmadığı, varsa neden güçlendirme yapılmadığı, güçlendirme yapılamayacak durumdaysa, neden 2017 yılından beri yıkılmayarak belirsiz bir sürece ertelendiği, özellikle de pandemi süresince çocuklar okulda yokken bu yıkım-yapım sürecinin neden tamamlanmadığı gibi sorularımıza yanıt alamadığımız gibi veli toplantılarında velilerin sözü kesildi, mikrofonlar kapatıldı”

‘ÇOCUKLARIMIZIN GÖNDERİLMEK İSTENDİĞİ YER ORTAOKUL’

Açıklamada, “Gelinen aşamada okulumuzun 11. ve 12. sınıf öğrencileri Kadıköy Lisesi'ne, hazırlıklar ile 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin de Göztepe'de bulunan Halil Türkkan Ortaokulu'na gönderileceği söylenerek taşınma masrafları dahi velilerden isteniyor. Çocuklarımızın gönderilmek istendiği yer küçük bir ortaokul, bizim çocuklarımız ise liseli” ifadelerine yer verildi.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Okulla ilgili depreme dayanıklılık, güçlendirme, proje, ihale, yıkım, ruhsat konularının şeffaf biçimde kamuoyuna duyurulması talep edildi. Okul yıkılacaksa, okulun geniş arazi üzerinde aşamalı biçimde yıkımın gerçekleştirilmesi, bu konuda geçmişte olduğu gibi Kadıköy Belediyesi'nden yardım istenilerek eğitim ve pansiyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, mümkün değilse ve okul başka bir yere taşınacaksa bütün öğrencilerin birlikte eğitime devam edeceği Kadköy'deki bir okula yerleştirilmeleri talep edildi. CHP Millletvekili Ali Şeker ise, öğrencilerin mücadelesinin yanında olacaklarını belirtti.