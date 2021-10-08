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Kağıt deposundaki yangın etrafa sıçradı

Kilis'te, atık kağıtların bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevler, depo yanındaki iş yerine de sıçrarken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. 

Yayınlanma: 12:55 - 08 Ekim 2021 Güncellenme:
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Kağıt deposundaki yangın etrafa sıçradı

Şehitler Mahallesi’nde, atık toplayıcılarının kullandığı atık kağıt deposunda, saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, tüm itfaiye araç ve gereçleriyle müdahale edildi. Çevredeki binalarda ve otelde çalışan vatandaşlar da bahçe hortumlarıyla yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Yangının çevrede bulunan diğer evlere sıçramaması için de itfaiye ekipleri tarafından yoğun çaba sarf edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu yangın kontrol altına alınabildi. (DHA)

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