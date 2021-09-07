Kamyonetin arkasına bağladıkları atları acımasızca koşturdular
Eskişehir’de seyir halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulan 2 at ve yanlarında serbest şekilde koşan tay, görenleri hayrete düşürdü.
Çankaya Mahallesi’nde dün trafikte seyir halindeki bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak 2 atın koşturulması, bir aracın kamerasına yansıdı.
Bağlı atlardan birinin yavrusu olduğu anlaşılan tayın ise serbest bir şekilde kamyonetin peşinden koşması görenleri üzdü.
Duyarsız sürücünün atları bağlayarak arkasından koşturması trafiği tehlikeye sokarken, hayvanlara da zarar verdiği görüldü.
Olayı gören vatandaşlar sürücünün hayvanlara eziyet çektirdiğini belirterek tepki gösterdi. (İHA)