Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kan bağışı yaptı, altın madalya kazandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Türk Kızılayı rekor sürede bağış yapan vatandaşa altın madalya ile ödüllendirdi.

Güncellenme: 19:07, 05/06/2021
HaberlerGünün İçinden
Kan bağışı yaptı, altın madalya kazandı

2-3 Haziran tarihleri arasında Atatürk Meydanı'nda düzenlenen Kan Bağışı kampanyasında 186 ünite kan toplandığı bildirildi. Sungurlu'da, Türk Kızılayına 10 kez kan bağışı yapan 16 kişiye bronz madalya, 35 kez kan bağışı yapan 1 kişiye ise törenle altın madalya verildi.

“35 KAN BAĞIŞINDA BULUNDU”

Türk Kızılayı Sungurlu Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen kan bağış kampanyalarına 35 kez kan bağışı yapan Edip Yalınkılıç, altın madalyasını Kızılay Sungurlu Şube Temsilcileri Ethem Karaaytu ve Alperen Akel'in elinden aldı.

Türk Kızılayı Sungurlu Şube Temsilcileri Ethem Karaaytu ve Alperen Akel, pandemi süresince kan bağışının azaldığı hatırlatarak vatandaşların korkmadan kan bağışında bulunmaya davet etti. İHA

İlginizi ÇekebilirAKP'li vekilin 'Müsilaj CHP'nin uğursuzluğu' eleştirisine Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıt gündem olduAKP'li vekilin 'Müsilaj CHP'nin uğursuzluğu' eleştirisine Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıt gündem olduİlginizi ÇekebilirKızılay günde 1 TL kazanan esnafı icraya verdiKızılay günde 1 TL kazanan esnafı icraya verdi
AKP Altın Atatürk canlı Çay CHP Corona Çorum Erzurum Eskişehir İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu TBMM yılbaşı hediyesi