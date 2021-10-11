Karısını silahla öldürüp, başında bekledi

İstanbul Beylikdüzü'nde karısını silahla öldürüp başında bekleyen kişi gözaltına alındı.

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Olay saat 13.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz evde tartıştığı eşi Semra Yılmaz’ı silahla vurdu.

Semra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken Aslan Yılmaz da evin içinde beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Yılmaz’ı gözaltına alarak karakola götürdü.

Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz’ın bir yakınıyla yaptığı telefon görüşmesi sırasında “Beni de vuracaktı, kaçtım” dediği öne sürüldü.