Kaybolan Songül, su kuyusunda ölü bulundu

Bartın'da dün öğle saatlerinde kaybolan Songül Sarı (31), bugün evlerine 1 kilometre mesafede su kuyusunda ölü bulundu.

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Gecen Mahallesinde oturan Songül Sarı, dün öğle saatlerinde evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Aile, polise ihbarda bulundu. Polisin yanı sıra ailesi de kendi imkanlarıyla Songül Sarıyı aramaya başladı.

Aile, evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daşboğazı mevkisinde bir bahçedeki 6 metre derinliğindeki su kuyusunda Songül Sarının cansız bedenini buldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudaki suyun tahliye edilmesinin ardından Songül Sarının cenazesi, halatla çıkarıldı. Bu sırada aile bireyleri sinir krizi geçirdi

Bekar olan Songül Sarının cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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