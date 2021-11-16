Kayıp Müslüme’yi arama çalışmalarında 7’nci gün

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına 7'nci günde de devam ediliyor.

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Karaman’dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar’ın Yanışlı Mahallesi’ne göçen Sarıkeçili Yörükler’den Yağal ailesi, 10 Kasım’da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti.

Çadırın önünde oynarken ortadan kaybolan Müslüme’yi bulamayan ailenin kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışmalarına başlandı.

Jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT, sağlık ekipleri ile köylüler, iz ve kadavra köpekleriyle karadan arama çalışması yaparken, dron ve jandarma insanlı keşif uçağı (JİKU) ile de bölge havadan taranıyor.

Karadan 20 kilometrelik alandan fazla bölge tarandı ancak minik Müslüme’den bir ize henüz rastlanılmadı.

Öte yandan Müslüme’nin babası Mehmet Yanal'ın “Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum” açıklaması üzerine jandarma ekipleri, bu yönde de araştırmasını derinleştirdi. Köylülerin ifadesini de alan jandarma, küçük kızın kaçırılma ihtimalini değerlendiriyor. (DHA)

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