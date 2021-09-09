Kazalar arttı, Valilik hız sınırını düşürdü

Gaziantep Valiliği'nden alınan kararla azami hız sınırları Nurdağı-Gaziantep Devlet Karayolu'nda 90 km'den 70 km'ye, Gaziantep-Birecik Devlet Karayolu'nda ise 110 km'den 90 km’ye düşürüldü.

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Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada, çok sayıda trafik kazasının yaşandığı yollar hakkında azami hız sınırının düşürüldüğü duyuruldu. Açıklamada, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığının (UKOME) 11.08.2021 tarihli kararı ile yol yapım çalışmaları nedeniyle yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçerli olmak üzere Nurdağı-Gaziantep Devlet Karayolu azami hız sınırı 90 km/h'den 70 km/h ‘ye, Gaziantep-Birecik Devlet Karayolu azami hız sınırı 110 km/h'den 90 km/h'ye düşürülmüştür. İlgili güzergahta seyahat edecek olan sürücülerimizin belirlenen yeni hız sınırlarına uyması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi. (İHA)