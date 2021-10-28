Kılıçdaroğlu: Üretici yeniden başımızın tacı olacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde temelini atacağı ve tamamladığı 14 projenin açılışı için Muğla’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ortaca ilçesinde narenciye üreticileriyle bir araya geldi, limon hasadına katıldı.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ortaca ilçesinde üreticilerin alkışlarıyla karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir üretici ve ihracatçı geçen yılın fiyatlarıyla bu seneki fiyatları kıyaslayarak şöyle yakındı:

“Hem üreticiyim hem de bölgemizden topladığımız limonlarla ihracat yapıyoruz. Geçen sene bu limonu 2- 3,5 TL'ye kadar üreticiden satın alıyordum. Ama bu sene durum çok kötü. 1,5 TL'den alıma başladık, şu anda 1.7 TL. Bu işin başladığında gübre 2 TL iken şimdi 4,5 TL. Mazot 6 TL idi şimdi 8 TL. 9 liraya doğru gidiyor. Belki 10 TL olacak. Hadi iyi kötü bu sene limonu yetiştirdik ama seneye ne olacak? Bu artan her şeyin karşısında artık üretemeyeceğiz. İhracat yapamayacağız.

Bir ihracatçı olarak bana bir tane devlet yetkilisi sahip çıkmadı, çıkmıyor. Ben yalnızım. 4 kere çarpıldım, iflas ettim. Devlet elimizden tutup teşvik verse bize, bu limonlarımıza sahip çıksa ne olur başkanım? Ekmek yiyemeyeceğiz artık. 3 liralık limon bu sene 1 lira olursa seneye kimse bir şey beklemesin”

“ÇİFTÇİMİZ YİNE BAŞIMIZIN TACI OLACAK”

Limon, portakal ve nar ilgili çeşitli üreticilerden dinlediği şikayetlere karşı, “Devlet size teşvik verse bundan herkes kazanır. Üretici de tüketici de ihracatçı da ve tabii ki devlet de kazanır. Sizler moralinizi bozmayın. Sizlerin desteğiyle her şeyi beraber düzelteceğiz. Memlekete huzur ve bereketi getireceğiz. Gübre, mazot, ilaç, tohum, yem fiyatları artıyor. Kendimiz üretmediğimiz için ithal ettiğimiz her şey dolar arttıkça artıyor. Bunların hepsini biz yeniden üretebiliriz. Eskiden olduğu gibi çiftçimiz yine başımızın tacı olacak” diye konuştu.