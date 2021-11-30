Kocaeli’de fırtınanın yarattığı hasar açıklandı

Kocaeli Valiliği iki gündür etkili olan fırtınanın yarattığı hasarı açıkladı.

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Valilik fırtınada 137 çatının uçtuğunu, 32 ağaç ve 1 direğin devrildiğini, 1 bacanın yıkıldığını, 6 tabelanın düştüğünü, 1 inşaat iskelesinin çöktüğünü, 6 su taşkını yaşandığını, 2 minarenin yıkıldığını, 54 sera ve 6 aracın hasar gördüğünü, bir işletmeye ait duvarın çöktüğünü, 8 kişinin yaralandığını, 2 kişinin çatıdan düşerek öldüğünü açıkladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 9 okulda çatı, tavanların hasar gördüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası çatısı ile İl Meteoroloji Müdürlüğüne bağlı Cengiz Topel Hava Meydanında faaliyet gösteren hizmet binasının çatısında hasar meydana geldiği belirtildi.

Fırtınada 21 teknenin battığı, 8 teknenin karaya çıkarıldığı açıklandı. Hasar tespit çalışmalarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, zarar tespit çalışmalarının da İl Defterdarlığı tarafından kurulan ekiplerce yapıldığı ifade edildi. DHA