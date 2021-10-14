Konfeksiyoncuyu iş yerinde öldürdü, çevredekiler yakalayıp polise teslim etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, konfeksiyon mağazası sahibi Hasan Koyuncu, iş yerine gelen Necati Ö. tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Necati Ö., çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

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Olay, öğle saatlerinde, Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi’ndeki belediye binası altında bulunan konfeksiyon mağazasında meydana geldi.

Koyuncu ile iş yerine gelen Necati Ö. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Necati Ö., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Koyuncu’ya ateş açtı.

Vücuduna 3 mermi isabet eden Koyuncu, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine iş yerine gelenler ise Necati Ö.’yü yakalayıp, 150 metre uzaklıktaki Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürerek teslim etti.

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Koyuncu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Hasan Koyuncu’nun cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)