Konya’da kavanozlar içinde 4 kg esrar ele geçirildi

Konya’nın Yunak ilçesinde zehir uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla Yunak İlçe Emniyet Amirliğince yapılan operasyonda kavanozlar içerisinde yaklaşık 4 kg esrar ele geçirildi.

Müslüm EVCİ

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Konya'nın Yunak İlçe Emniyet Amirliğince ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek için yapılan çalışmalar neticesinde hakkında daha önce de uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapılan ve 6 yıl cezaevinde kalan S.U.’nun ikametinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşılması üzerine ekipler harekete geçti.

BAHÇEDEKİ KAVANOZLARDA 4 KG ESRAR ÇIKTI

Şahsın ikametinde yapılan aramada, ikamette ve şüpheli şahsın çatısından bahçeye fırlattığı kavanozlarda toplamda yaklaşık 4 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNDEN 2. KEZ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan operasyonda İkamette bulunan S.U. ve H.M.U. gözaltına alındı H.M.U. polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken S.U. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.