Kredi bulundu, Kirazlı-Halkalı metro hattında çalışmalar yeniden başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yıl önce yapımı durdurulan Kirazlı Halkalı Metrosu’nun yapımına yeniden başlanacağını duyurdu. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Bütçesi yoktu, yapımı durdurulmuş, şantiyesi tehlike arz ediyordu; önlemleri aldık, kredisini bulduk, şimdi bu hattın yapımına 27 Mart’ta başlıyoruz. İstanbul’a hayırlı olsun” dedi.

KILIÇDAROĞLU DA KATILIYOR

9.7 km'lik hat 9 istasyondan oluşan ve Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinden geçen hattaki çalışmalar, 27 Mart Cumartesi günü İBB tarafından düzenlenecek törenle yeniden başlatılacak. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

YÜZDE 4 SEVİYESİNDE DURDURULMUŞ

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Doç.Dr. Pelin Alpkökin hattın son durum ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

– Birçok yerde çalışmaya başlanılmış fakat bunlar yaklaşık fiziki ilerleme yüzde 4 mertebesindeyken 2018 itibariyle durdurulmuş. 2019 yılı içinde bazı risk gördüğümüz tünellerde güçlendirme yaptık. Ancak asıl müjde 2020'nin sonunda geldi ve buraya kredi temin edildi. Temin edilen kredi ile bu hattın 3.5 kilometrelik ilk 3 istasyonunun yapım işlerini yeniden başlama kararı aldık. Şubat ayı itibariyle yüklenici firmaya tebliğ ettik. Şu an tasarım işleri ve mobilizasyon işleri devam ediyor. Yapım işlerine hızlıca başlayacağız. 2023'ün ilk yarısında İstanbul'a kazandırmak için bütün çabamızla çalışacağız.

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