Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda satışa sunulmak üzere getirilen 4 kilo 320 gram metamfetamin ele geçirildi.

Latif SANSÜR

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis, piyasa değeri bir milyon 500 bin civarında olan 4 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirdi. İstanbul'dan Kuşadası'nda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri sabah saatlerinde Kuştur uygulama noktasında operasyon için önlem aldı.

Şehir girişinde durdurulan İstanbul plakalı otomobilde polis köpeği Honaz ile uyuşturucu araması yapıldı.

HONAZ TEPKİ VERDİ

Honaz'ın aracın ön kısmında tepki vermesi üzerine polis ekipleri kaputu açtı. Hava filtre boşluğuna gizlenmiş vaziyette 6 parça halinde 4 kilo 320 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu ile bir adet tabanca, bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Araç sürücüsü A. O. gözaltına alındı. A. O. Emniyetteki sorgusundan sonra adli makamlara sevk edilecek.