Marmaris’te denizin altında ‘128 milyar dolar nerede?’ ve ’10 bin dolar alan kim?’ pankartı

Muğla'nın CHP Marmaris ilçe örgütü dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. CHP Marmaris ilçe Başkanı Zekican Balcı, Marmaris Körfezinde 15 metre denizin altına dalarak “128 milyar dolar nerede?” ve “Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim?” pankartları açtı.

Balcı, “Karada sorduk cevap vermediler, denizaltında da sorduk, yine cevap vermezlerse bu kez havada da soracağız” dedi.

“CEVAP VERENE KADAR SORACAĞIZ”

Başkan Zekican Balcı, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “AKP'ye karada sorduğumuz 128 milyar dolar nerede sorularına bir türlü yanıt gelmiyor. Biz de dedik ki belki denizin altında sorarsak cevap verirler. Marmaris ilçe örgütü olarak denizin altında farkındalık yaratarak ‘128 milyar dolar nerede?' pankartı asıp cevap vermelerini umduk. Ama verecek cevapları olsa şimdiye kadar verirlerdi. Olsun biz yine de sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ KİM?”

Yine son zamanlarda gündeme oturan Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğu sorusuna da cevap aradıklarını belirten Balcı sözlerini şöyle sürdürdü:

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ‘bir siyasetçi Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alıyor’ şeklinde bir ifadesi var. Genel merkezimizin sürekli sorularına karşı hâlâ isim belirtilmedi.

* Bu sorunun da cevabını alabilmek için de '10 bin dolar alan siyasetçi kim?' diye bir pankart hazırladık. Denizin 15 metre altına dalarak farkındalık yaratmak istedik.