Mersin’de 106 litre sahte içki ele geçirildi: 5 gözaltı

Mersin’de yıl başı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekiplerinin çok sayıda adrese yaptığı baskında 106 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahte içki ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. Silifke ve Erdemli ilçelerinde 5 ayrı adreste sahte içki imalatı yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların ev ve araçlarında arama yapan ekipler, sahte olarak imal edilmiş 106 litre içki ve 42 adet anason kitine el koydu. Gözaltında olan 5 şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan, dün Tarsus ilçesinde de operasyon düzenlenmiş, yine 5 kişi gözaltına alınırken, 66 litre sahte içki ile 190 litre etil alkol ele geçirilmişti. Kentte sahte içkiden Aralık ayında 10 kişi hayatını kaybetmişti. İHA

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