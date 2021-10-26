Mersin’de sahte para operasyonu

Mersin’de polisin üst araması yaptığı iki kişinin üzerinde 10 bin 300 TL sahte para ele geçirildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden bir adli kontrol, diğeri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerinden çıkan paralara ise el konuldu.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’de polisin durumlarından şüphelenerek arama yaptığı iki kişinin üzerinde 10 bin 300 lira sahte para ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, merkez Akdeniz ilçesi 23 Evler Mahallesi Esirgeme Kavşağı üzerinde durumundan şüphelenilen iki şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 103 adet 100 TL olmak üzere toplamda 10 bin 300 TL sahte para ele geçirildi.

200 AMERİKAN DOLARINA DA EL KONULDU

Ayrıca şahısların üzerlerindeki suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 605 TL ve 200 Amerikan Doları paraya el konulurken, şüphelilerden bir adli kontrol, diğeri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.