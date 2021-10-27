Mersin’de sosyal hizmetlerde rüşvet iddiasına tutuklama

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Toroslar Sosyal Hizmetler Merkezi'nde, yardım talebinde bulunan ve başvuruya olumlu rapor vermek üzere yoksul bir aileden rüşvet aldığı iddia edilen 8 yıllık memur Mesut Beyhan tutuklandı.

Ali Ekber ŞEN

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Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar Sosyal Hizmetler Merkezi’nde sosyal çalışmacı olarak görev yapan 8 yıllık memur Mesut Beyhan, bir aileden rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Tutuklanan memurun savcılık izniyle uzun süredir teknik ve takipte olduğu öğrenildi. Açığa alınan Beyhan'ın üzerinde rüşvetten elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL bulunurken, konuya ilişkin hem kurum hem de bakanlık tarafından soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre yıllardır Toroslar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne sosyal yardımı almak için kuruma başvuranlardan rüşvet alındığına yönelik savcılık ve çeşitli kurumlara ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) bünyesinde rüşvetle işlem yaptığı iddia edilen sosyal çalışmacı Mesut Beyhan, teknik ve fiziki takibe alındı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI, TUTUKLANDI

İddiaya göre polis takibinde olan Toroslar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde sosyal çalışmacı olarak görev yapan Mesut Beyhan, kurum dışında buluştuğu yoksul bir kadından yardım talebi dosyasına olumlu rapor vermek karşılığında rüşvet alırken çevrede önlem alan sivil polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Mesut Beyhan'ın üzerinde yapılan aramada rüşvet olarak alındığı değerlendirilen 40 bin TL para bulunarak el konuldu. Mesut Beyhan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 KİŞİ DİNLEMEYE TAKILDI

Bu arada savcılık kararıyla teknik takibe alınan Mesut Beyhan'ın, rüşvet karşılığında işlem yapmak üzere görüştüğü 8 kişi de belirlendi. Beyhan'ın, iddiaya göre bu kişilerle rüşvet pazarlığı yapması teknik takibe takıldı. İsimleri belirlenen 8 kişinin de dosya kapsamında ifadelerinin alındığı öğrenildi.

“ÇİFTE SORUŞTURMA BAŞLATILDI, AÇIĞA ALINDI”

Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürü Veysel Topkaya olayı doğruladı. Müdür Topkaya, “Konuyla ilgili eylül ayında aldığımız duyum üzerine savcılık ve emniyete de bilgi verdik. Bizim dışımızda da başka kurumlara ihbarda bulunulmuş. Bunun üzerine polisin yaptığı suçüstü operasyonuyla memur yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Hem bakanlık hem de Valilik oluru ile başlatılan çifte soruşturma devam ediyor. Konuya ilişkin tutuklu olan memur ise açığa alındı” dedi.