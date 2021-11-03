Mersin’de tefeci operasyonu: 11 gözaltı

Mersin'de 'tefecilik ve yağma' suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, ‘tefecilik ve yağma’ suçlarına karıştıkları belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda H.Ş., S.B.C., C.O., Ş.G., A.S., A.Y., A.A., U.S., S.D., İ.A ve M.Ş.K. gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet mermi, 2 şarjör, 500 euro, 200 dolar ve 2 bin 950 TL para ile 54 adet fişek, farklı şahıslar adına düzenlenmiş senetler ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsın ise arandığı bildirildi. (İHA)



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