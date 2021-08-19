Mersin’de terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 zanlıdan biri tutuklandı. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

ALI EKBER ŞEN

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılan 15 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonda çak sayıda örgütsel doküman ve malzeme ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5’i yabancı uyruklu 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yönelik TEM ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda örgütse ilişkisi belirlenen 15 zanlı yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan detaylı aramalarda terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf, örgüt propagandasını içeren suç unsuru notlar, ajandalar ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan dijital incelemelerinde yine PKK terör örgütünün propaganda içerikli çok sayıda video ve resimleri tespit edildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerin ise Suriye’de faaliyet gösteren PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair görüntüler de elde edildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

TEM Şube'de sorgulamaları tamamlanarak mahkemeye çıkartılan zanlılardan A.E.E. tutuklanırken, A.B. ve M.B.’ye ev hapsi cezası verildi. Şüphelilerden F.S., Ö.Ş., T.S., A.E., H.A. ve B.E. adli kontrol kapsamında diğer 6 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Suriye uyruklu M.B. ile A.O ise aranıyor.

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