MHP’li belediye 300 taşeron işçisini ücretsiz izne çıkardı

Konya'nın Ereğli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, belediyenin çeşitli birimlerinde taşeron olarak çalışan yaklaşık 300 işçiyi ücretsiz izne çıkardı.

MHP'li Belediye Başkanı Oprukçu'nun kendilerini 2 gün önce Kültür Merkezi'nde topladığını ve kararı burada kendilerine söylediğini ifade eden işçiler, SÖZCÜ'ye yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

* Dün sabah saatlerinde farklı birimlerde çalışan arkadaşlarımızla birlikte gruplar halinde Kültür Merkezi'nde toplandık. Hepimiz pandeminin ardından kısa çalışma ödeneği alıyorduk.

* Kısa çalışma ödeneğinin sonlandırılmasının Belediye Başkanı bizimle yaptığı toplantıda hepimizin ücretsiz izne çıkarılacağını belirtti.

* Başkan ayrıca hepimizin tekrar telefonlarına gelen mesajla bağlı bulunduğumuz müdürlükler tarafından çağrılacağını da söyledi ama bizim tekrar işe alınacağımıza dair bir umudumuz yok. Önümüz Ramazan ayı. Her şeye zam geldi. Geçimimizi sağlamakta zaten zorluklar yaşıyorduk. Şimdi geçimimizi nasıl sağlayacağız ?

“BU MUDUR HİZMET BELEDİYECİLİĞİ ?”

İşçilerin ücretsiz izne çıkartılmasına tepki gösteren CHP Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Belediye Başkanı kısa çalışma ödeneği uygulamasının sonlandırılmasının ardından 300 taşeron işçisini ücretsiz izne çıkartacağını işçilerimize bildirmiş.

* Biz bunun bilgisini 1 gün önce almıştık. Hatta durumu belediye başkanına da sorduk ama cevap alamadık. Bu durum yarın gerçekleştirilecek olan belediye meclis toplantısında da gündeme getirilecek. Biz CHP olarak işçilerimizin yanındayız. Belediyenin bu kararına meclis üyelerimiz de tepki gösterecekler.

* Pandeminin etkisi, ekonominin bozuk olması ve sürekli gelen zamlar işçi kardeşlerimizi yeterince mağdur etti. Bu mudur hizmet belediyeciliği? Belediyeyi aldığı bu yanlıştan karardan dönmeye çağırıyoruz.

“VAHİM BİR DURUM”

MHP'li Belediyenin kararına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösteren İYİ Parti Ereğli İlçe Başkanı Amil Acar ise şu ifadelere yer verdi:

* İki yılını geride bırakmış, hiçbir hizmet yapmadan günleri geçiren MHP'li Belediye Başkanı şimdi de 300'e yakın Belediye çalışanımızı ücretsiz izne çıkarmıştır.

* Üstelik hiçbir açıklama yapmadan. Ramazan ayına girerken mutfağında erzak almaya çalışan işçilerin böyle bir tablo ile karşılaşmaları son derece vahim bir durumdur.

* Cumhur ittifakı partilerinden ses çıkmaması, Belediye Başkanının sorumsuz davranışları halkımızın sabrını taşırmıştır. İyi parti olarak konu ile yakından ilgilendiğimizi belirtiyor, bir an önce yapılan yanlıştan dönülmesini bekliyoruz.