MSB: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi.”