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MSB: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Yayınlanma: 11:33 - 04 Aralık 2021 Güncellenme:
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MSB: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi.”

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