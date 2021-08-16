Haberler - Günün İçinden

MSB: Haftanin’de 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
MSB: Haftanin’de 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz” denildi.

Irak Milli Savunma Bakanlığı PKK terörist Türk Silahlı Kuvvetleri Twitter