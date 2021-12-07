Muğla Sandras Dağı’nda çevrecilerin zaferi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Sandras Dağı'nda Köyceğiz'in içme su kaynaklarının zehirlenme olasılığı hiçe sayılarak maden izninin devam etmemesi için uğraş veren çevrecilere, bilirkişi raporundan sevindirici haber geldi.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay’ın davacısı olduğu, Sandras Dağı’ndan Köyceğiz’in içme su kaynaklarını zehirlemesi ihtimali yüksek olan ‘Efes Olivin Madeni ÇED gerekli değildir’ kararının iptali davasında bilirkişi raporu çevreciler lehine verildi. Av. İsmail Hakkı Atal, yaptığı açıklamada “Şirket zehirleme projesine devam etmek isterse Çevresel Etki Değerlendirme sürecine girip, ÇED raporu hazırlamak zorunda kalacak” dedi.

Atal açıklamasının devamında, “Türkiye’deki birçok madencilik projesi gibi hileli işlemlerle gerçek proje alanını gizleyen ve 25 hektarın üzeri ÇED’e tabi olduğu için 777 hektarlık ruhsat alanı içinde 24,95 hektarlık proje göstererek ÇED gerekli değildir kararı alan, Efes Endüstri A.Ş. davasında bilirkişi heyeti ÇED ‘in gerekli olduğu yönünde rapor verdi” ifadelerini kullandı.

“KANSER HASTALIKLARI TIRMANIŞA GEÇTİ”

Maden işletmeleriyle zehirlenen su ve toprak nedeniyle kanser hastalıklarının arttığını belirten Atal şunları söyledi:

“Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerinden alınarak Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 2018 Sağlık İstatistikleri Yıllığına göre 2002 ‘den bu yana kanser türlerinin hepsinin ciddi tırmanışa geçtiği görülmektedir. 2002 ile 2016 arasında erkeklerde prostat kanseri 3 kat, lenf kanseri 5 kat, troid kanseri 12 kat, akciğer kanseri 1,5 kat artmıştır. Kadınlarda ise 2002-2016 arasında meme kanseri 1,5 kat, troid kanseri 6,5 kat, akciğer kanseri 2 kat artmıştır.

Gerçek proje alanını gizleyerek hileli işlemlerle çok daha büyük ruhsat alanlarını 25 hektarın altında bir proje içinde gizleyen ve ‘ÇED gerekli değildir’ kararı alan maden şirketleri de, imzalayan kamu görevlileri de suç işlemektedirler. Hileli işlemlerle çaldıkları minarelere kılıf uyduranlar halkı göz göre göre zehirleyen, kanser eden, halk sağlığını yok etmeye çalışan halk ve ülke düşmanlarıdır. Özel teşebbüs madencileri ülke halkını zehirleyen, sağlıklı gelecek nesillerin yetişmesini engelleyen bir milli güvenlik sorunudur.

Enerji ve maden sektörleri hemen -şimdi özel teşebbüse kapatılmalıdır. iklim krizi -salgın hastalıklar ve kanser çağında çevre ekoloji mücadelesi yaşam hakkı mücadelesi haline gelmiştir.”

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