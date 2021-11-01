Muğla’da sağanak yağış can aldı

Muğla'nın Milas ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak yağışta kayan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Milas'a bağlı Güllük Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Mehmet Çelik kullandığı 48 LH 940 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere ardından kayalıklara çarpan Çelik için yoldan geçenler sağlık ekiplerini çağırdı. Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çelik’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.