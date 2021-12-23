Muğla’da uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü il geneli ve bazı ilçelerde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu çok sayıda sahte alkol, uyuşturucu ele geçirildi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü il geneli ve Fethiye, Seydikemer, Menteşe ve Dalaman ilçelerde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu çok sayıda sahte alkol, uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla merkezde E.K. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşılmasıyla birlikte kişinin iki ikametgahı ve üzerinden, 3 paket kenevir tohumu, ayrı ayrı 453,77 gr., 280,6 gr., 6,96 gr. ve 51,96 gr. olmak üzere toplamda 792,89 gr esrar maddesi ele geçirildi. E.K. tutuklandı.

Fethiye Esenköy Mahallesinde M.K. ve E.B. isimli şahıslardan aldığı kaçak alkol ile zehirlenen B.K. ile ilgili yapılan araştırma satış yapanların ikametlerinde 2 litre kaçak rakı, 10 litre etil alkol ve kaçak rakı yapımında kullanılan muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.

SEYDİKEMER, MENTEŞE VE DALAMAN'DA KAÇAK ALKOL

Seydikemer ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte alkol üreten S.K. isimli şahsın evinde 7 litre viski, 4 litre rakı ve 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Menteşe ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.G. ve M.G. isimli şahısların evlerinde 600 litre el yapımı şarap, 265 litre el yapımı rakı, 175 litre el yapımı bira, 90 litre etil alkol 15 litre tiner, 43 adet pos cihazı 350 adet doluma hazır boş şişe ele geçirildi.

Dalaman ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri F.C.D. ve Ö.Y. isimli şahısların evlerinde 8 şişe votka, 23 şişe rakı, 13 şişe viski ele geçirildi.

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