Nakliyat kamyonu alev alev yandı, geriye iskeleti kaldı

İzmir’den aldıkları ev eşyalarını Ağrı’ya götürmek üzere olan nakliyat kamyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve panik yarattı. Kısa sürede metrelerce yükselen alevler kamyon ve üzerindeki ev eşyalarının tamamen yanmasına yol açarken, sürücü ve yanında bulunan iki kişi son anda kendilerini dışarıya attı.

ALI EKBER ŞEN

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Olay Mersin-Adana TEM Otoyolu’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Muhammet Emirhan, yanında bulunan iki arkadaşı ile birlikte nakliyat kamyonu ile yükledikleri ev eşyasını Ağrı'ya götürmek üzere yola çıktı.

Kamyon Adana yönüne doğru ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmında başlayan yangın kısa sürede etrafı sardı. Yangın üzerine sürücü Muhammet Emirhan ile yanında bulunan iki kendilerini kurtarmak için bir anda aşağıya attı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek söndürürken, geride sadece yanan kamyonun demir yığınına dönen iskeleti kaldı.

YANGIN ANI VATANDAŞ KAMERASINDA

TEM Otoyolunda meydana gelen yangın nedeniyle Mersin'den Adana yönüne trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi. O sırada yoldan geçen vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.