Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Eskişehir’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Hasan K. (23) idaresindeki 34 RP 9786 plakalı otomobil, İnegöl girişinde kırmızı ışıkta bekleyen Hamit C. (24) yönetimindeki 16 AEH 837 plakalı otomobile çarptı.

Hasan K. idaresindeki otomobil bariyerlere çarparak dururken, Hamit C. yönetimindeki otomobil kavşağa savruldu. Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Firuze C. (53), Hüseyin C. (60), Yusuf K. (23) ve Sefa K. (22) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Bursa-Ankara yolunda trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA