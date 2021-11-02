Haberler - Günün İçinden

Otomobil, üst geçit direğine çarptı; sürücü ağır yaralı, eşi öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde üst geçit direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Turgut  ağır yaralandı, eşi Münife Turgut  hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Otomobil, üst geçit direğine çarptı; sürücü ağır yaralı, eşi öldü

Kaza, sabah saatlerinde Sandıkkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Turgut yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üst geçit direğine çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Turgut çifti, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Münife Turgut kurtarılamazken, eşi Mehmet Turgut’un sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza İlginizi Çekebilir Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza