Oyun sahnelerini aratmayan hırsızlık kamerada

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akaryakıt istasyonuna yakıt almak için geldiği esnada duran vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Talihsiz kişi, yakıt almak için durduğu esnada farklı bir şahıs tarafından yaka paça dışarı atılarak otomobili çalındı. Şaşkına çeviren hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Erenler ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otomobiline yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giren vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Otomobilini durdurduğu esnada, akaryakıt istasyonundaki farklı bir şahıs tarafından aracından yaka paça dışarıya atılan sürücü neye uğradığını şaşırdı. Otomobili gasp eden şahıs hızla olay yerinden uzaklaşırken, sürücü olayın şokunu kısa bir süre atlatamadı. Daha sonrasında istasyon görevlilerinin de yardımı ile olay polis ekiplerine bildirildi.

Konunun bildirilmesi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, olayın yaşandığı istasyonda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyerek, otomobili çalan şahsın A.F. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, otomobili Serdivan ilçesinde terk edilmiş şekilde buldu. Hırsızlığı gerçekleştiren şahıs ise olaydan bir süre sonra yakalanarak tutuklandı. Şahsın, uyuşturucu madde kullanımı ve kasten adam yaralama başta olmak üzere birden fazla suç kaydının olduğu öğrenildi. (İHA)