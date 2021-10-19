PCR testi pozitif olan çocuk, babasının otomobili ile 5 yaşındaki çocuğa çarptı

Kırıkkale'de PCR testi pozitif olan 15 yaşındaki çocuk, kaçırdığı babasının otomobili ile 5 yaşındaki çocuğa çarptı.

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Edinilen bilgilere göre, Etiler Mahallesi’nde babasının 81 DR 760 plakalı otomobilini kaçıran E.O. (15), yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Rabia G.’ye çarptı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Rabia G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, ehliyetsiz araç kullanmaktan E.O.’ya ve babasına 2 bin 698’er lira idari para cezası uyguladı.

E.O.’nün yapılan GBT sorgusunda ise PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Karantina kuralları ihlalinden de 15 yaşındaki E.O.’nun annesine 4 bin 50 lira ceza uygulandı. İHA