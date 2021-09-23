‘Pes’ dedirten hırsızlık: Çam kozalağı tohumunu çaldılar

Mersin'in Anamur ilçesinde bir süre önce yaşanan orman yangınları sonucunda zarar gören alanların ağaçlandırılmasında kullanılacak çam kozalağı tohumlarını çalan 4 zanlı yakalandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’in Anamur ilçesinde meydana gelen yangınlar sonucunda, yanan ormanlık alanların ağaçlandırılması için kullanılacak 430 kilo çam kozalağı tohumunu Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depodan çalan 4 zanlı yakalandı. Anamur Orman İşletmesi'ne ait depodan bir süre önce meydana gelen çam kozalağı hırsızlığı ile ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalınan çam kozalağı tohumlarının bulunması ve hırsızların yakalanması için Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı. Ekiplerin çevredeki iş yeri ve işletmenin güvenlik kamera görüntüleri günlerce tarandı. Yapılan araştırma ve incelmeme sonucunda çevre güvenlik kamarası görüntü analizi sonucunda olayın faili olduğu saptanan 4 kişinin kimliklerine kısa sürede ulaşıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama izni ile harekete geçen jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri 4 hırsızı saklandıkları evde yakalarken çalıntı 430 kilo çam kozalağı Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlılarla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.