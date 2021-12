Pitbull dehşetinde 3 tutuklama

Gaziantep'te, pitbull cinsi köpeklerin saldırısı sonucu Asiye Ateş'in ağır yaralanmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada “22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A.A. isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır” denildi.

Gözaltına alınanlardan köpeklerin sahibi olduğu belirtilen Zeynep C. ve Zeliha C. ile Mustafa Y.’nin tutuklandığı, M.E. ve S.K.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Sitenin güvenlik görevlisi A.Ç.’nin ise savcılık ifadesinin adından serbest kaldığı belirtildi.

