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Polis düzenlediği operasyonda 9 ton sahte katı gübre ele geçirdi

Afyonkarahisar’ın 2 ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 ton sahte katı gübre ele geçirildi.

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Polis düzenlediği operasyonda 9 ton sahte katı gübre ele geçirdi

Operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı.

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen KOM ekipleri Bolvadin ve İhsaniye ilçeleri ile Beyyazı beldesinde bulunan 3 ikamete baskın yaptı.

Baskında 9 ton sahte katı gübre ele geçirildi. Operasyonun ardından K.G. ve A.Ç., isimli şahıslar gözaltına alındı. (İHA)

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