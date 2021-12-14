Ressam, şair ve yazar Lina Nasif, toprağa verildi

Mersin'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ve yıllardır kentte dini bayramlarda düzenlenen Dinler Buluşması’nın mimarı ressam, şair ve yazar Lina Nasif için Latin Katolik Kilisesi’nde tören düzenlendi.

Ali Ekber ŞEN

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Pazar günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden 80 yaşındaki Hristiyan kökenli Lina Nasif için Latin Katolik Kilisesi'nde tören düzenlendi. Mersin'de 23 yıldır yapılan Dinler Buluşması'nın mimarı olarak bilinen ve adına “Mersin'in Kanatsız Meleği” isimli kitap yazılan Lina Nasif, yüzlerce seveninin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

TABUTUNA TÜRK BAYRAĞI SERİLDİ

Gençlik yıllarında finans sektöründe çalışan, emekli olduktan sonra resim ve öykü sanatına yönelen Mersin'in çok kültürlü yapısının, bir arada yaşamasının sembol isimlerinden biri olarak bilinen Lina Nasif'in cenaze törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Alevi Bektaşi Federasyonu ve Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ile Meclis Başkanı Halit İzol ile çok sevenleri katıldı. Törende kilisenin pederi Roshan Kordeiro tarafından dualar okundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise yaptığı konuşmada Lina Nasif'in engin hoşgörüsü ile kendisini sevdirdiğini, onun ektiği hoşgörü ve barış tohumlarının kent için son derece önemli olduğunu söyledi. Törenin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından Nasif’in tabutunun üzerine Türk Bayrağı serildi. Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından Nasif'in cenazesi alkışlar eşliğinde kiliseden çıkartılarak Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

MEZARLIKTA TÖRENDE İMAM DUALAR OKUDU

Birçok dine sahip mezarların yan yana bulunduğu ve Dünyada eşi benzeri görülmeyen Mersin Şehir Mezarlığı'nda da cenaze töreni düzenlendi. Türk bayrağı serilen Lina Nasif'in tabutu önünde Hristiyan din adamları, imam ile birlikte dualar etti. Lina Nasif, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

DİNLER BULUŞMASI ÖKSÜZ KALDI

Lina Nasif, Mersin'de 23 yıldır aralıksız olarak dini bayramlarda düzenlenen Dinler Buluşması'nın mimarı olarak ve ”Mersin'in Ablası” olarak biliniyordu. Mersin'in çok kültürlü yapısının, bir arada yaşamasının sembol isimlerinden biri olarak tanınan ve hoşgörü timsali Lina Nasif, kendine özgü yaşam tarzı, yardım severliği ve sosyalliğiyle gönüllere taht kurmuştu. Nasif, 23 yıl önce her dinden insanın yan yana mezarı bulunan Akbelen Şehir Mezarlığı'nda Dinler Buluşması'nın hayata geçirilmesine vesile olmuştu. Lina Nasif'in önerisi ile her yıl dini bayramlarda “Dinler Buluşması” gerçekleştiriliyor. Mezarlıktaki buluşmada Müslüman ve Hristiyan din adamları bir araya geliyor. Din adamları birlik ve beraberlik için dua ederken, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp İncil'den de dualar okunuyor. Türkiye'de tüm semavi dinlerden insanların yattığı tek mezarlık olarak bilinen Akbelen Şehir Mezarlığı'nın bu özelliği, kentin hoşgörü ve barış kenti olarak anılmasına neden olmuştu.

ADINA KİTAP YAZILMIŞTI

Öte yandan Yazar Erdal Akalın, Mersin'in Ablası Lina Nasif için “Mersin'in kanatsız Meleği Lina Nasif” isimli bir kitap yazmıştı. Yazar Akalın, kitabında Lina Nasif'in hayatından kesitlere yer verirken, onun hiçbir ayırım yapmadan insanlara her zaman yardım elini uzatması ve derin hoşgörüsünü kaleme almıştı.

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