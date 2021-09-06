Şanlıurfa’da bir TIR’da 270 kilo uyuşturucu yakalandı

Şanlıurfa’da ev eşyası yüklü bir TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 20 milyon lira olan 275 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ev eşyalarını taşıyan ve Van'dan gelen 16 APA 446 plakalı TIR’da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine söz konusu TIR’ı takibe alan polis, aracı Şanlıurfa girişinde durdurdu ve aradı. Arama sırasında, ev eşyaları arasına gizlenmiş 529 pakette 275 kilo eroin ele geçirildi. Eroinin piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla gözaltına alınan ve kimlikleri açıklanmayan iki kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürerken, geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.