Selde hayatını kaybeden sahibine vefasını her gün evinin önüne gelerek gösteriyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selde hayatını kaybeden sahibini arayan köpek, her gün ikamet ettiği evin önüne gelerek saatlerce bekliyor.

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos tarihinde kuvvetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Bozkurt Anaokulu yardımcı hizmetler personeli Duygu Çelikel’in köpeği her gün yaşadığı evin önüne gelerek sahibini aramayı sürdürüyor.

Köpeği gören İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri köpeği beslemeye başladı.

Ekipler, köpeğin sahibini aradıkları sırada Çelikel'in komşusu Emre Şahin ile karşılaşarak köpeğin selde hayatını kaybeden Duygu Çelikel'in olduğunu ve her gün buraya gelerek saatlerce ayrılmadığını ve sürekli havladığını öğrendi. Bunun üzerine HAYDİ ekipleri, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçerek köpeği sahiplendi.

“HER GÜN EN AZ 2-3 KERE EVİNİN ÖNÜNE GELİYOR”

Duygu Çelikel'in köpeğinin vefasını anlatan komşu Emre Şahin, “Duygu hocamızı aramak için evinin önüne gelen köpeği her gün en az 2-3 kere evinin önüne geliyor ve sahibini arıyor. Bizde geçtiğimiz günlerde köpeğimizi Duygu hocamızın mezarına götürerek ziyaret ettirdik” diye konuştu.

Sel sularına kapılıp yaşamını yitiren Milli Eğitim Bakanlığı personeli Duygu Çelikel'in ismi de çalıştığı anaokuluna verildi. Anaokulunun selde büyük hasar görmesi nedeniyle yıkım kararı verilmesi üzerine yeni yapılacak okul binasına tabelanın asılacağı öğrenildi. İHA