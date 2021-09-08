Selde kaybolan oğlunun acısına dayanamadı

Rize'deki sel felaketinde kaybolan Batuhan Delihasan'ın (38) babası Mehmet Delihasan akciğer kanserine yenildi. 72 yaşındaki Delihasan'ın hastalığının oğlunun bulunamaması nedeniyle ağırlaştığı belirtildi.

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Rize’de 14 Temmuzda 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düşmesiyle Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldesinde sel ve heyelanlar meydana geldi, 6 kişi yaşamını yitirdi, sele kapılan 2 kişi de kayboldu.

Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kaybolan Batuhan Delihasan’ı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Selde kaybolan oğlu Batuhan Delihasan’ın üzüntüsünü yaşayan ve akciğer kanseri tedavisi gören baba Mehmet Delihasan, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Delihasan, hayatını kaybetti. Delihasan’ın ölümü, ailesi ve yakınlarını üzdü.