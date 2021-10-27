Senarist yeğenini çekiçle öldüren dayının cezai sorumluluğu tam çıktı

İstanbul Güngören'de senarist olan yeğeni Emre Duran'ı (27) çekiçle başına vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan dayı Yaşar Kapcak'ın (52) cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair hazırlanan ön rapor mahkemeye ulaştı. Maktul Duran'ın annesi Saime Duran, "O adam benim çocuğumu uykuda öldürdü" dedi.

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Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar Kapcak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı. Öldürülen Emre Duran’ın annesi Saime Duran ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık Yaşar Kapcak’ın hakkında iddia edilen “Kasten öldürme” suçuna cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair ön raporun mahkemeye geldiğini açıkladı. Söz verilen Anne Saime Duran, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Sanık Kapcak’ın avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep ederek, raporu incelemek için de süre istedi.

“BENİM ÇOCUĞUMU UYKUDA ÖLDÜRDÜ”

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanıkla ilgili Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi’nden asıl raporun dönmesinin beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Anne Saime Duran, duruşma salonunda çıkarken, “O adam benim çocuğumu uykuda öldürdü” dedi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede maktul Emre Duran, annesi Saime Duran ile maktulün kız kardeşi İrem Duran’ın sanık Yaşar Kapcak ile aynı evde ikamet ettikleri anlatıldı.

Saime Duran’ın olay tarihi olan 23 Eylül 2020’de saat 16.00’da iş yerinden eve gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine şüphelenip, polisi aradığı bunun üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin çilingir marifetiyle kapıyı açtıkları ve doğalgazın açık olduğu belirtildi. Kapının açılmasıyla maktul Emre Duran’ın kanlar içinde yerde yattığı ve sanık dayısı Yaşar Kapcak’ın da evin içinde olduğu anlatıldı.

Olay sonrasında ifadesi alınan kız kardeş İrem Duran’ın “Böyle alkol almaya devam ederse ya o beni ya ben onu öldüreceğim” diye sanığın bir cümle kurduğuna iddianamede yer verildi. Otopsi sonucuna göre, maktul Emre Duran’ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü belirtildi. İddianamede, Yaşar Kapcak’ın “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediliyor. (DHA)

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