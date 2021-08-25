Sevdiği kız başkasıyla evlendirilince…

İstanbul’da 21 Ağustos gecesi bir aracın ateşe verildiği bilgisi polisi harekete geçirdi. Terör şüphesiyle saatlerce güvenlik kamera görüntüsü izleyen polis, olayın bambaşka bir sebeple yaşandığını ortaya çıkardı. Yangını, kız arkadaşını başkasıyla evlendiren babadan intikam almak isteyen 19 yaşındaki genç ve 2 arkadaşının gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Habip ATAM

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Olay, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Sultangazi'de meydana geldi. Saat 03.30 sıralarında Ali E.’ye ait park halindeki ticari bir aracın alevler içinde olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Ekipler hemen olay yerine sevk edildi. Kundaklanan aracın terör örgütü üyelerince yakılmış olabileceği şüphesi üzerine kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını topladı. Onlarca güvenlik kamerasından elde edilen görüntüler saatlerce incelendi. Çalışmada olayla ilgili 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yüzlerinde maske ve başlarında kapüşon olduğu anlaşıldı.

KAYITLAR GERİYE DOĞRU İNCELENDİ

Kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliği belirlenemeyince, şüphelilerin geldiği yerin tespiti için geriye doğru görüntüler incelemeye alındı. Geriye dönük görüntülerde üç şüphelinin olay yeri yakınlarındaki bir binanın bodrumundan çıktıkları tespit edildi. Çalışmalarda şüphelilerin kimliği tek tek belirlendi.

BABASI BAŞKASIYLA EVLENDİRECEK

Şüpheliler düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan Okan E.(19), Murat K.(18) ve 17 yaşındaki R.E.'nin terörle bağlantısı olmadığı belirlenirken, kundaklamanın arkasından ilginç bir sebep çıktı. İddiaya göre, gözaltına alınan Okan E. kendisinden 3 yaş büyük olan Sinem E.'yi seviyordu. Ancak eski arkadaşı Sinem E.'nin babasının, kızını bir başkasıyla evlendirmek istediğini öğrendi.

İNTİKAM PLANI

İddiaya göre, yaşanan duruma sinirlenen Okan E. Sinem E.'nin babasından intikam almaya karar verdi. Arkadaşlarıyla plan yapan genç, Ali E.'nin aracını ateşe vermeyi kararlaştırdı. Gece 03.00 sıralarında aracı depo kısmından ateşe veren gençler olay yerinden kaçtı. Tüm bu yaşananlar çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Bir anda alev alan araç, çevredekilerin yardımıyla kısa sürede söndürülürken yakalanmamak için maske ve şapka takan gençlerin bu planı polisin titiz çalışmasıyla gerçekleşmedi.

Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakılırken, savcılığın evrakları tamamlandıktan sonra adliyeye getirilmesini talep ettiği öğrenildi.