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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın eşi Nesrin Akay coronadan yaşamını yitirdi

Adana'da Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay, corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme: 22:55, 15/03/2021
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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın eşi Nesrin Akay coronadan yaşamını yitirdi

Yaklaşık 3 ay önce corona virüsüne yakalanan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın biyokimya uzmanı eşi Nesrin Akay, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

92 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Akay, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haber sonrası siyasiler, Başkan Akay’a taziye mesajlarında bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyin Şevkin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Akay’a taziyede bulunup üzüntülerini dile getirdi. DHA

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