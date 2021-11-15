Sinagog saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı
Bugün 15 Kasım, İstanbul'da iki sinagoga düzenlenen terör saldırılarının 18. yıldönümü. 2003 yılında El Kaide’nin üstlendiği saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ölenlerin anısına karanfiller bırakıldı.
İstanbul Şişli’deki Beth Israel ve Neva Şalom Sinagoglarına yönelik 18 yıl önce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 27 kişi törenlerle anıldı. Karaköy’deki Neve Şalom Sinagogu’ndaki anma törenine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.