Sipariş gecikti, kan aktı: 1 ölü

İstanbul'da evine sipariş ettiği içkinin geç gelmesi sebebiyle parasını ödemediği iddia edilen müşterisi Hüseyin Y. tarafından öldürülen tekel büfesi sahibi Ferdi Özkinci’nin silahla vurulduğu anlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Habip ATAM

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Esenyurt, Fatih Mahallesi'ndeki bir sitede 24 Ekim akşamı yaşanan silahlı kavgada, tekel büfesi sahibi Ferdi Özekinci'yi (28) ile iki kişi yaralandı. Göğsünden vurulan Özekinci tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

İÇKİ PARASINI VERMEDİ

Olayı araştıran polis, cinayeti tekel bayisinin bulunduğu sitede kalan Hüseyin Y.'nin (26) işlediğini belirledi. İddiaya göre, Hüseyin Y., tekel bayisinden içki siparişi verdi. Tekel büfesi çırağı içkiyi geç getirince parasını ödemeyerek kovdu. Bunun üzerine Ferdi Özekinci, Hüseyin Y.'yi aradı. İkili arasında tartışma yaşandı.

SİLAHINI ÇEKTİ ATEŞ ETTİ

İddiaya göre Hüseyin Y., silahını alarak aşağıya indi. Tekel bayisinin site içine açılan arka kapısından içeriye girdi. İçeridekiler silahlı olan Hüseyin Y.'ye engel olmaya çalıştı. Ancak saldırgan silahını çekerek Özekinci ve iki kişiyi vurdu. Tekel bayisinde ve koridordaki 10 kişilik grup saldırganı darp ederek elindeki silahı aldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde “Alkollüydüm hiçbir şey hatırlamıyorum” dediği öğrenilirken, olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin asansörden inerek tabancasını hazırladığı, arından tekel bayisine girdiği kaydedildi. Silahlı saldırı sonrasında 10 kişilik grubun saldırganı darp etme anları da kamaralara yansıyor. Kavga anında bir kişinin saldırganın elinden silahı aldığı da görülüyor.