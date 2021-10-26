Soluk borusuna kek kaçan Muhammed kurtarılamadı
Gaziantep'te, evlerinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynarken soluk borusuna yediği kek parçası kaçan Suriye uyruklu 4 yaşındaki Muhammed Abdullah, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, geçen hafta cumartesi günü Nizip ilçesinde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde kardeşiyle birlikte oynayan Muhammed Abdullah’ın yediği kek parçası, soluk borusuna kaçtı. Nefes alamayınca baygınlık geçiren Muhammed Abdullah, ailesinin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavisi süren Muhammed, bu sabah yaşamını yitirdi.
Muhammed Abdullah’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (DHA)