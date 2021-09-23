Süleyman Soylu: 566 kilo eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda, 566 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekora daha; Yüksekova’da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum” dedi.