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Süleyman Soylu: 566 kilo eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda, 566 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 11:13 - 23 Eylül 2021 Güncellenme:
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Süleyman Soylu: 566 kilo eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekora daha; Yüksekova’da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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