‘Tam kapanma olmaz ise tüm Çanakkale Covid olacak’

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale'nin vaka artışında Türkiye birincisi olmasını Meclis Genel Kurulu'nda değerlendirdi.

“ARTIŞ BU HIZLA GİDERSE TÜM ÇANAKKALE COVİD GEÇİRMİŞ OLACAK”

Özgür Ceylan, Çanakkale’de 12 Mart Cuma günü itibarıyla 581 olan haftalık toplam vaka sayısının, 16 Nisana gelindiğinde 5 bin 215’e çıktığını belirterek, “Artış oranı yüzde 800 gibi korkunç bir rakamdır. Artışın bu hızda seyretmesi durumunda bir ay sonra bütün Çanakkale Covid geçirmiş olacaktır” dedi.

“YÜZ BİNDE 962 HASTA BULUNUYOR”

Sağlık Bakanlığı’nın verilerini değerlendiren Özgür Ceylan, “Çanakkale’de yüz binde 962, İstanbul’da ise yüz binde 920 hasta bulunuyor. Çanakkale nüfusu İstanbul’un 28’de 1’i. Kentte çok acil tedbirler alınmalıdır. Gelinen nokta Çanakkaleliler için gerçekten kritik düzeydedir” diye konuştu.

“TTB İL PANDEMİ KURULUNDA YER ALMALI”

Türk Tabipleri Birliği'nin, İl Pandemi Kuruluna katılması ve önerilerinin dikkate alınması gerektiğini savunan CHP’li Ceylan, “Hastanelerimiz tıka basa dolu, yeterli sağlık çalışanı yok, önlemler derhâl alınmalıdır. Çanakkale’de sosyal destekleri de kapsayan tam kapanmaya acilen geçilmesini beklemekteyiz. Bu tablonun sorumlularının kente ve kendilerine yapacakları en hayırlı iş istifadır” ifadelerini kullandı.