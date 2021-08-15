Tartıştığı akrabalarını bıçakladı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ikamet eden C.Y. tartıştığı 2 akrabasını bıçakla yaraladı. C.Y. polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

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İlçeye bağlı İldem Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen olayda C.Y. ile akrabası olduğu iddia edilen Ö.T. ve Y.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından C.Y., üzerinde bulunan bıçakla Ö.T. ve Y.T.'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, polis ekipleri de C.Y.'yi arama çalışmalarına başladı.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde Melikgazi ilçesine bağlı Danışment Mahallesi Özyol Sokak üzerinde saklandığı evde yakalanan C.Y., gözaltına alınarak karakola götürüldü. (İHA)