Tavuk çiftliğini uyuşturucu üretimhanesine çevirdi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekiplerince bir ev ve tavuk çiftliğine yapılan operasyonda 71 kilo 350 gram kubar esrar maddesi ve 128 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi ise gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre Kaynarca Küçükkaynarca Mahallesi'nde bir şahsın evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından Sakarya İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Y.’nın (57) evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bir kısmı evinin arkasında ve tavuk çiftliğinin bahçesinde ekili, bir kısmı da evin içerisinde kurumaya bırakılmış 128 kök kenevir, 71 kilo 350 gr kubar esrar maddesi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri yetiştirdiği iddiası ile gözaltına alınan Ertuğrul Y. adlı şahıs, Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şahsın tamamlanan işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenilirken olay hakkında ise soruşturma başlatıldı. (İHA)