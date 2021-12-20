Trabzon’da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedaviye alındı

Trabzon'da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

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Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada kentte son günlerde ‘sahte içki’ kullanımına bağlı alkol zehirlenme vakalarına rastlanıldığını belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

* Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde 1’i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin takip ve tedavisine devam edilmektedir.

* Vakalarla ilgili yapılan saha çalışmasında tüketilen ürünlerin çoğunlukla internet üzerinden sipariş edilme yolu ile temin edildiği bilgisine ulaşılmıştır.

* Tüketicilerden, internet üzerinden veya kontrol dışı yollarla temin edilen alkollü ürünleri kullanmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederiz. DHA

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